Duża podwyżka dotknie alergików. Popularny lek mocno w górę

Chorzy muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni w aptekach. Jak wylicza serwis gdziepolek.pl, w kwietniu lekarstwa na receptę zdrożały średnio o ponad 9 proc.

Najwyższa podwyżka czeka alergików. "Do zestawienia pierwszy raz trafił lek, którego cena wzrosła o ponad 30 proc. Jest to Allegra - lek na alergię dostępny bez recepty, na który popyt może być w najbliższym czasie zwiększony ze względu na rozpoczęcie sezonu alergicznego" - wynika z analizy serwisu.

Są też dobre wiadomości. Najmniej podrożały leki na receptę: przeciwzakrzepowe oraz zmniejszające krzepliwość.

Reklama

Tańsze leki. Jak i dla kogo?

Serwis radzi też, jak kupować leki taniej. Po pierwsze warto pytać farmaceutów o tańsze zamienniki. Należy też sprawdzać, czy stosowane przez nas preparaty są na liście leków refundowanych lub szczerze informować lekarza o swojej sytuacji materialnej, bo być może będzie w stanie dobrać tańszą formę leczenia.

W związku z drożyzną przypominamy też, że seniorzy, którzy skończyli 75. rok życia i obejmuje ich ubezpieczenie zdrowotne mogą liczyć na darmowe leki. Spis darmowych medykamentów ustalany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje ustawodawca, ujęte w wykazie lekarstwa są wydawane z odpłatnością ryczałtową 50 proc. i 30 proc., a przede wszystkim są to środki przeznaczone do leczenia chorób szczególnie zagrażających seniorom. Aby otrzymać medykament potrzebna jest recepta. Zgodnie z prawem taką może wystawić nam jedna z trzech uprawnionych do tego osób: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept, emerytowany lekarz dowolnej specjalności.



Czytaj: Darmowe leki dla seniorów. Emeryci powinni czekać na swoje urodziny