Ceny z miesiąca na miesiąc idą w górę. Podrożały także wakacje. Jak pisaliśmy w Interii, w porównaniu do poprzedniego roku ceny wakacji w kraju wzrosły średnio o około 30 proc. Znaczący wzrost widać także w przypadku podróży zagranicznych - średnio o kilkanaście procent.

Wakacje z ograniczonym budżetem

Mimo drożyzny Polacy zmęczeni dwoma latami z pandemią i obciążeni obawami w związku z wojną za naszą wschodnią granicą, chcą wreszcie wypocząć. Większość, bo 65 proc., planuje wakacje - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej.



Ponad połowa badanych na letni wypoczynek przeznaczy jednak mniej niż dwa tysiące złotych.

Jak zorganizować wakacje przy tak wysokich cenach i ograniczonym budżecie własnym? Gdzie jest taniej i na czym można zaoszczędzić? Pytaliśmy przedstawicieli branży turystycznej.

Tańsze wakacje? Nie ma co czekać do ostatniej chwili

Jeśli możemy zaplanować urlop z wyprzedzeniem, zróbmy to. Wtedy będzie taniej.

- W przedsprzedaży biura podróży oferują klientom rabaty sięgające nawet 40 proc., zniżki dla dzieci oraz pakiety innych korzyści, jak gwarancja niezmienności ceny, czy najniższej ceny. Już teraz możemy kupić w atrakcyjnych cenach wyjazdy na sezon zima 2022/23 i zaplanować ferie zimowe. Pod koniec lata rozpocznie się natomiast przedsprzedaż ofert na wakacje 2023 - mówi Interii Agata Biernat z wakacje.pl.

Od przedstawicieli branży słyszymy za to, że w te wakacje nie ma co liczyć na oferty last minute. Zwłaszcza w przypadku podróży zagranicznych czekanie do ostatniej chwili może się odbić na naszej kieszeni.

- Już w zeszłym roku obserwowaliśmy trend podnoszenia cen przed wylotem - z analizy wakacje.pl wynikało, że wycieczki rezerwowane na tydzień przed rozpoczęciem podróży były nawet o tysiąc złotych droższe niż te same, zamawiane trzy-cztery tygodnie wcześniej - mówi Interii Agata Biernat.

Wakacje poza sezonem - będzie taniej

Kolejnym sposobem na obniżenie ceny wypoczynku jest zaplanowanie go poza sezonem.

- Jeśli nie jesteśmy ograniczeni czasem trwania roku szkolnego, zdecydujmy się na urlop przed wysokim sezonem lub tuż po nim. Wakacje w maju, czerwcu, we wrześniu czy październiku mogą być tańsze nawet kilkaset złotych od osoby niż ta sama wycieczka w lipcu, czy też w sierpniu. Pogoda w krajach basenu Morza Śródziemnego będzie równie piękna i pozwoli zarówno na plażowanie, jak i zwiedzanie. Także Bałtyk czy polskie góry są równie piękne w maju, czerwcu, czy wrześniu - zwraca uwagę Katarzyna Turosieńska Polskiej Izby Turystycznej.

Mniej popularne kierunki

Cena zależy także od kierunku. Jak pisaliśmy w Interii, wakacje w kraju będę kosztować najwięcej nad Bałtykiem. Nieco taniej będzie w górach, ale to mniej popularne miejsca mogą kusić bardziej atrakcyjnymi cenami, np. okolice polskich parków narodowych.

- Ze względu na sytuację w Ukrainie luźniej i pewnie nieco taniej będzie w Bieszczadach. Wielu turystów obawia się wyjazdów w tamte rejony ze względu na wojnę w Ukrainie, choć niepotrzebnie, bo jest tam bezpiecznie - mówi Interii przedstawicielka Polskiej Izby Turystycznej.

Jeśli koniecznie chcemy jechać nad Morze Bałtyckie, eksperci z branży radzą wybrać mniej znane kierunki. Ceny są wyższe w popularnych kurortach nad Bałtykiem jak Trójmiasto, Półwysep Helski, Kołobrzeg czy Świnoujście. Taniej będzie w mniejszych miejscowościach, czy nadmorskich wioskach jak np. Karwia, Sasino, Rusinowo.

Wśród zagranicznych destynacji dużą popularnością cieszy się Turcja. Powód? Stosunek jakości do ceny. Ponadto od kwietnia tego roku obywatele polscy mogą podróżować do Turcji lub przejeżdżać tranzytem wyłącznie na podstawie dowodu osobistego.

- Ceny za tydzień w Turcji za osobę (pięciogwiazdkowy hotel all inclusive z przelotem) zaczynają się od 2,5 tys. zł - mówi Agata Biernat.

Wakacje. Jak zaoszczędzić na jedzeniu?

Choć sezon wakacyjny nie rozkwitł w pełni, Polacy już pokazują w sieci tzw. paragony grozy, dokumentujące wysokie ceny w restauracjach. Na porcję ryby z dodatkami nad Bałtykiem trzeba wydać co najmniej 50-80 zł. Ceny obiadów w kurortach zagranicznych to z kolei koszt minimum kilkunastu euro. Jak podczas wakacji zaoszczędzić na jedzeniu?

W przypadku wyjazdów zagranicznych - wybrać all inclusive. Wielu zapewne zdziwi ta rada, ale jak przekonują przedstawiciele branży turystycznej, szczególnie podczas podróży z dziećmi warto rozważyć tę opcję. W cenę, oprócz podstawowego wyżywienia, wliczone są m.in. przekąski czy dodatkowe napoje, a także wybrane programy animacyjne i sportowe.

- Mimo że kosztuje to nieco więcej, w ostatecznym rachunku okazuje się często bardzo opłacalne, bo z góry możemy określić poziom wydatków podczas wakacji - radzi Agata Biernat.

Na tych, którym niestraszne są gary na urlopie, czeka też opcja wakacji w apartamencie z kuchnią i gotowanie na własną rękę. Będzie to bardziej opłacalne w przypadku większej liczby osób. W restauracjach z kolei - aby oszczędzić - warto wybierać oferty dnia, a w przypadku zagranicy jadać tam, gdzie lokalna ludność.

Wyjazd na wakacje z małym bagażem

Innym sposobem na obniżenie kosztów wakacji jest rezygnacja z bagażu rejestrowanego.

- W przypadku niektórych ofert, opartych o przeloty samolotami rejsowymi, klienci sami mogą zdecydować, z jakim bagażem chcą podróżować. Czy wystarczy im już wliczony w cenę bagaż podręczny, czy potrzebują bagaż rejestrowany. Jeśli komuś wystarczy jedna walizka zamiast dwóch czy trzech, może zaoszczędzić nawet kilkaset złotych - zaznacza Biernat.

W związku z rekordowymi cenami benzyny dobrym rozwiązaniem będzie wyjazd większą ekipą, by zapełnić wszystkie miejsca w samochodzie. Można też skorzystać z alternatywnych, tańszych środków transportu jak np. pociąg.

Pakietowanie i negocjacje

- Nowością jest pakietowanie. Jadąc do danego hotelu, możemy taniej wykupić dodatkowe atrakcje, które ze względu na współpracę pomiędzy hotelem a innymi obiektami będą łączyły się ze zniżkami - mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystycznej.



I na koniec - nie bójmy się negocjować. - Zawsze, gdy jest nas więcej, możemy negocjować ceny. Właściciele chętniej wynajmą np. cały obiekt większej grupie, zamiast czekać na pojedyncze rezerwacje - zapewnia Turosieńska.