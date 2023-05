Zbrodnia wołyńska. Łukasz Jasina domagał się przeprosin od Wołodymyra Zełenskiego

Jeszcze kilkanaście dni temu rzecznik MSZ domagał się od Wołodymyra Zełenskiego przeprosin za zbrodnię wołyńską. Ambasada Ukrainy oceniła to jako "godne ubolewania".

Łukasz Jasina stwierdził wówczas w rozmowie z Onetem, że prezydent Ukrainy powinien powiedzieć wprost "przepraszam i proszę, prosimy o wybaczenie". - My, Polacy, wzięliśmy jako państwo polskie odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach. Brakuje takiej odpowiedzialności ze strony Ukrainy, choć bardzo wiele rzeczy się zmieniło na lepsze - mówił rzecznik MSZ.

Do słów Jasiny odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, który stwierdził, że jest to nieakceptowalne. "Jakiekolwiek próby narzucania Prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek i wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej" - napisał w mediach społecznościowych Zwarycz.

Wpis ten jednak zniknął z Twittera. Ambasador opublikował natomiast inny post: "(...) Uważam taką formę komunikacji za niewłaściwą. Jesteśmy otwarci na dialog, współpracę ws historii, rozumiemy jej znaczenie, czcimy pamięć ofiar".