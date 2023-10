Modroborowik ponury. Wygląd grzyba i występowanie

Grzyba tego znajdziemy w polskich lasach liściastych i mieszanych od czerwca do października. Jednocześnie często znaleźć można go w parkach, zagajnikach i zaroślach.

Borowik ponury a krasnoborowik ceglastopory. Jak uniknąć pomyłki?

Modroborowiki ponure - grzyby trujące czy jadalne?

Wszystko to sprawia, że grzybiarze nie są co do modroborowika ponurego zgodni. Jedni uważają go za grzyba jadalnego, którego po prostu trzeba umieć poprawnie przyrządzić. Inni z kolei nie zbierają go, bo wolą nie ryzykować. Wpływ na współczesne zachowanie grzybiarzy ma też fakt, że borowika ponurego przez długi czas uważano za trującego w każdej postaci, bez względu na procedurę przyrządzenia.