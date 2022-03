Zapora na granicy z Białorusią ma być gotowa pod koniec czerwca. Rzeczniczka SG powiedziała w środę, że prace trwają zgodnie z harmonogramem, a wykonawcy deklarują, że skończą na czas. Jak zaznaczyła, od marca dochodzi jednak do incydentów, które pokazują, że służby białoruskie chcą utrudnić budowę.

- Dzisiaj w nocy na odcinku placówki w Czeremsze zostały zniszczone elementy konstrukcyjne bariery - podkreśliła por. Michalska. Powyginane zostały tzw. koszyczki w palach fundamentowych, w których umieszczane są słupy bariery.

W ostatnim czasie doszło też do zniszczenia maszyn budowlanych. Zostały obrzucone kamieniami, miały m.in. wybite szyby i wgniecenia. - To nie są kamyczki znalezione w lesie, ale elementy kostek brukowych z granitu - powiedziała rzeczniczka SG.

- Zniszczenia maszyn budowalnych oszacowano na 30 tysięcy złotych. To nie było jedno zdarzenie. Było ich kilka - podkreśliła porucznik. Koszt napraw maszyn poniosą wykonawcy.

Dopytywana, kto zniszczył maszyny i elementy bariery, odparła, że do incydentów dochodzi w nocy, więc nie zawsze widać sprawców. - Prawdopodobnie były to służby białoruskie - powiedziała.

Granica polsko-białoruska. "Zapora to trwała przeszkoda"

- To świadczy o tym, że służby białoruskie rzeczywiście widzą, że to może być trwała przeszkoda. Liczą się z tym, że to sensowna próba zatrzymania nielegalnej migracji, stąd te utrudnienia - oceniła por. Michalska.

Rzeczniczka SG zapewniła, że żaden z incydentów nie wpłynął na tempo prac. - Uszkodzenia nie były takie, aby w jakikolwiek sposób prace przystopowały. Były nowe urządzenia, nowe maszyny, a zniszczone elementy zostały naprawione - wyjaśniła.

Budowa zapory na granicy z Białorusią. Postępy prac

Pytana o postępy prac, wyjaśniła, że zapora budowana jest na kilku czy nawet kilkunastu odcinkach, a prace trwają do późnych godzin wieczornych, również w niedzielę. - Mamy postawionych ponad 2600 przęseł, 6 tysięcy słupów i ponad 10 tysięcy pali fundamentowych - podkreśliła rzeczniczka SG.

Ponadto w 60 procentach wykonana została już droga techniczna wzdłuż granicy, dzięki której SG będzie kontrolować zaporę i reagować na sygnały wysyłane z bariery elektronicznej. Zwiększono też liczbę ekip budowlanych.

Por. Michalska zapowiedziała, że niedługo rozpocznie się budowa bariery elektronicznej, na którą w zeszły czwartek SG podpisała umowę. Zanim to się stanie, muszą zostać ukończone niektóre etapy budowy bariery fizycznej.

Bariera fizyczna stanie na 186 km i będzie mierzyć 5,5 metra. Bariera elektroniczna - czyli urządzenia takie jak czujniki ruchu i kamery - będzie dłuższa. Obejmie 202 km granicy w tym część wód granicznych. Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld zł.