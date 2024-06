- Wszyscy wyborcy w kraju i za granicą będą mieli możliwość głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego - zadecydował w piątek Sejm. Nowela wydłuża też czas oczekiwania na głosy zagraniczne do 48 godzin.