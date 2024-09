Dobry Start: 300 zł na dziecko

Rok szkolny 2024/2025 na dobre już się rozpoczął - uczniowie wykonują pierwsze obowiązki szkolne, a rodzice liczą bieżące i nadchodzące wydatki. Pierwsze to z nich to wyprawka szkolna. Ta drenuje portfele opiekunów. Szacuje się bowiem, że średni jej koszt dla jednego ucznia to ponad 650 zł. Aby chociaż w pewnym stopniu odciążyć budżety rodziców, wprowadzono program Dobry Start. Na czym polega i do kogo jest skierowany? Reklama

Program Dobry Start jest skierowany dla rodziców uczących się dzieci. To finansowa forma jednorazowego wsparcia, które wynosi 300 zł. Docelowo pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej właśnie. Mowa tu o zeszytach, podręcznikach czy szkolnych przyborach. Co ważne z perspektywy rodzica, pieniądze z Dobrego Startu są przyznawane bez względu na dochód.

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku. Obowiązują jednak limity wiekowe. Po pierwsze pieniądze zostają przyznane na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast na dziecko z niepełnosprawnością, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne i nie obejmuje również studentów.

Wniosek o wyprawkę szkolną

Przyjmowanie wniosków o 300 zł w ramach Dobrego Startu rozpoczęło się 1 lipca. Z tymi nie można udać się do urzędów, ponieważ przyjmowane są tylko drogą elektroniczną. Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji mZUS, i portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub za pomocą bankowości elektronicznej. Dla osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych oraz faktycznych lub osób uczących się usamodzielnianych wniosek można złożyć za pośrednictwem dwóch pierwszych opcji. Reklama

Do kiedy złożyć wniosek o 300 zł? Dokumenty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmowane są tylko do 30 listopada 2024 roku. Gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze trafią do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Od granicznej daty 30 listopada jest jednak jeden wyjątek. Po tym czasie będzie można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Aktualna liczba przyznanych świadczeń wynosi prawie 4,3 mln. ZUS na ten cel wypłacił już 1 mld 230 mln zł. Informację o przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Oprócz świadczenia Dobry Start część rodziców może skorzystać z jeszcze jednej formy wsparcia. Mowa o dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ten dedykowany jest dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w "zerówce". Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł. Przyznawany jest mamie albo tacie dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, lub osobie uczącej się. Co jednak najbardziej istotne, ten dodatek można otrzymać, jeśli mamy przyznane prawo do zasiłku rodzinnego. Reklama

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia. Wniosek o dodatkowe pieniądze z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trzeba złożyć do 31 października.