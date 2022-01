"Otrzymałem informację o tym, że Meta planuje dziś zdjąć fanpage Konfederacji. Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci" - poinformował na Twitterze minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Profil Konfederacji, który śledziło ponad 670 tys. osób, został zablokowany przed godz. 14. Był to największy fanpage spośród partii politycznych - profile PiS i PO śledzi po ok. 300 tys. osób.



Powodem ma być "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID". "Ale masa dezinformacyjnych treści na których platforma zarabia dalej wisi w sieci, więc chyba to nie do końca to. Kiedy sam zgłaszałem takie strony, Meta odpowiadało, że manipulacyjne treści są OK" - przekazał Cieszyński.

Reklama

Przedstawiciele rządu krytycznie oceniają decyzję Facebooka.





Konfederacja: To próba ingerencji w demokrację

Politycy Konfederacji nie kryją oburzenia. "To próba ingerencji w demokrację. Konieczne jest wreszcie uchwalenie projektu ustawy chroniącego wolność słowa w internecie, przedstawionego wiele miesięcy temu przez ministra Sebastiana Kaletę" - stwierdził poseł Krzysztof Bosak.

"Nie zostawimy tego bez odpowiedzi" - zapowiedział Tomasz Grabarczyk, dyrektor biura prasowego Konfederacji.