Choć problem został częściowo rozwiązany w 2021 roku dla nowych emerytur, to osoby z lat 2009-2019 przez długi czas pozostawały poza systemem wyrównawczym. Teraz ma się to zmienić. Sejm przyjął ustawę, która pozwala przeliczyć emerytury czerwcowe według korzystniejszych zasad .

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę w sprawie czerwcowych emerytur , teraz trafi ona do Senatu . Ten musi ją zatwierdzić lub odrzucić w ciągu 30 dni. Potem ustawa trafi do prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie. Po złożonym podpisie ustawa będzie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i po dwóch tygodniach wejdzie w życie.

Nowe przepisy mogą wejść w życie za około dwa miesiące, czyli jeszcze w tym roku. Od tego czasu ZUS ma trzy miesiące na przeliczenie wszystkich świadczeń. Oznacza to, że najpóźniej do końca marca 2026 roku seniorzy powinni otrzymać już wyższe emerytury, a przelewy do pierwszej grupy osób trafią już w styczniu 2026. Wyrównanie zostanie wypłacone za cały okres od lipca 2025 r. do momentu przeliczenia.