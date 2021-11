Dzień Zaduszny. "Wyraz żywej pamięci o tych, którzy odeszli"

Kościół katolicki wspomina 2 listopada w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Kapłani mogą odprawić tego dnia trzy msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża.





Odpust zupełny. Jak uzyskać?

Ks. Leszek Gęsiak SJ wskazał, że jest to także dzień intensywnej modlitwy za ich dusze. - Właśnie tego najbardziej od nas potrzebują. Temu służą również procesje żałobne odprawiane w kościołach i na cmentarzach - wyjaśnił.

Przypomniał, że w tym roku, decyzją Penitencjarii Apostolskiej, będzie można uzyskać odpust zupełny za wiernych zmarłych przez cały listopad, a nie tylko w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami można uzyskać nawiedzając 1 listopada od południa oraz 2 listopada kościół lub kaplicę publiczną i odmawiając "Ojcze Nasz" i "Wierzę w Boga".

- W tym roku, w związku z trwającą pandemią COVID-19, może on być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Ponadto, wypełniając określone warunki, można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, kościoła lub kaplicy przez cały listopad. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie i ofiarować go za osobę zmarłą - powiedział rzecznik Episkopatu.

Przypomniał, że nadal trwa pandemia i wciąż obowiązują obostrzenia sanitarne.

- Nie zapominajmy, że także tegoroczny Dzień Zaduszny przychodzi nam przeżywać w sytuacji pandemicznej. Dlatego pamiętajmy o przestrzeganiu norm i zasad sanitarnych, takich jak noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, o co również prosił przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych - zaapelował ks. Gęsiak.

Dzień Zaduszny. Procesja żałobna

W Dzień Zaduszny o godz. 18.00 kard. Kazimierz Nycz poprowadzi procesję żałobną do krypt archikatedry warszawskiej, podczas której będzie się modlił za zmarłych arcybiskupów warszawskich, prezydentów, książąt mazowieckich, ludzi kultury i sztuki, w tym m.in. za Gabriela Narutowicza, Ignacego Mościckiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Henryka Sienkiewicza i Ignacego Jana Paderewskiego.

Następnie o godz. 19.00 odprawi mszę św. żałobną za zmarłych.

Bp Suchodolski: znicze i kwiaty są symbolem życia

- Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa za zmarłych są wyrazem żywej pamięci o tych, którzy odeszli. Po ludzku zawdzięczamy im wiarę, życie oraz to, kim i jacy jesteśmy - mówi bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Zaznaczył, że podążanie na cmentarz to także wyraz żywej wiary w tajemnicę świętych obcowania. - Cmentarze są miejscem świętym. Ciała zmarłych składamy w ziemi poświęconej oczekując powszechnego zmartwychwstania - dodał.

Wyjaśnił, że znicze i świeże kwiaty są symbolem życia i wiecznej światłości. - Stając nad grobami zmarłych wyznajemy wiarę w prawdziwość słów Jezusa: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie" - powiedział biskup.

Zaznaczył, że modlitwa jest duchowym wsparciem dla tych, którzy odeszli. - Najwartościowszym darem dla zmarłych jest jednak nasza osobista świętość i wynikające z niej zjednoczenie z Jezusem - wskazał bp Suchodolski.

Wyjaśnił, że "każdy grzech, jaki popełniamy, skutkuje zaciągnięciem winy moralnej oraz tzw. doczesnej kary grzechowej. Wina może zostać odpuszczona poprzez sakrament pokuty, akt żalu bądź spowiedź powszechną". - Oczywiście przy grzechu ciężkim, w zwyczajnych warunkach, konieczna jest spowiedź sakramentalna - zaznaczył.

Bp Suchodolski powiedział, że przebaczenie grzechów, nawet w sakramentalnej spowiedzi, nie uwalnia od kary doczesnej. - Czyni to dopiero odpust, którego udziela Kościół. Jest on darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone, co do winy - powiedział duchowny. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary lub cząstkowy - jeśli jest tej kary jedynie zmniejszeniem".

Przypomniał, że odpust za zmarłych w listopadzie można uzyskać nawiedzając cmentarze, będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię świętą, modląc się w intencjach papieża. Trzeba również "wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego" - wskazał hierarcha.

Bp Suchodolski powiedział, że z powodu pandemii decyzją Penitencjarii Apostolskiej osoby starsze, chore lub odbywające kwarantannę mogą w tym roku taki odpust uzyskać pozostając w swoich domach. Warunkiem jest łączność duchowa z wiernymi nawiedzającymi cmentarze, odmówienie pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Jezusa lub Matki Bożej lub podejmując medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, bądź spełniając uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swojego życia" - wyjaśnił.