Wtedy też lekarz uczulił pana Wojciecha, że zakażenie mykoplazmą może dawać objawy nawet po 3-4 tygodniach. Dlatego w razie infekcji u członków rodziny warto poinformować lekarzy o tym, że w otoczeniu był przypadek zakażenia tą bakterią. - I dokładnie tak było u nas w domu. Dzięki temu, że wiedziałem, na co byłem chory, mogliśmy szybciej leczyć dziecko we właściwym kierunku. To naprawdę zdradliwa choroba, bo synek był w niezłej formie, jak na to, co pani doktor wysłuchała w jego płucach w czasie badania - wskazuje.

