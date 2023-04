Dwa ciała wyłowione z wody. Policja apeluje o ostrożność

Oprac.: Paulina Sowa Polska

W niedzielę wyłowiono z wody dwa ciała: 60-letniej kobiety z rzeki Parsęta w Kołobrzegu i 61-letniego mężczyzny ze stawu we wsi Dobieszczyzna. Trwają też dwie akcje poszukiwawcze: na jeziorze Skarlińskim i na Zalewie Szczeciński. Jak co roku, policja ostrzega przed majówką: woda to żywioł, który nie wybacza błędów.

Zdjęcie Akcja poszukiwawcza na jeziorze Skarlińskim / Grzegorz Kozakiewicz/Twitter/Komenda Wojewódzka PSP Olsztyn / Agencja FORUM