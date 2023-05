Nadciąga załamanie pogody. Od wtorku deszcz i ochłodzenie

Nad Polskę nadciąga niż znad północnej Skandynawii, który przyniesie ze sobą pogorszenie pogody.

Załamanie pogody

We wtorek w nocy spodziewane są opady deszczu, a w ciągu dnia w centrum i na wschodzie również burze, podczas których może spaść do 15 mm deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością nawet do 65 km/h. Mogą wystąpić również opady gradu.