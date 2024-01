Holenderski koncern Protix otrzymał kredyt, który przeznaczy na budowę w Polsce wyjątkowej fabryki. W nowoczesnym zakładzie mają być hodowane larwy much , z których pozyskiwane będzie białko. Podobne inicjatywy budziły wcześniej głośne protesty w naszym kraju.

Chcą postawić fabrykę owadów w Polsce

Kredyt w wysokości 37 mln euro Protix pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jak powiedziała cytowana przez serwis Businessinsider wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, holenderski koncern ma dzięki pożyczce rozszerzyć działalność oraz wykorzystywać zaawansowane technologie przyczyniające się do "zrównoważonego rozwoju rozwiązań w ramach biogospodarki".

Dyrektor finansowa firmy Protix, Lynn De Proft, powiedziała że porozumienie z EBI traktuje nie tylko jako okazję do ekspansji koncernu, lecz również jako przejaw wsparcia dla tego rodzaju działalności. Firma rozwija ją w Stanach Zjednoczonych, a obecnie planuje ekspansję również w Polsce .

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja finansowa Unii Europejskiej. Przyznaje pożyczki podmiotom publicznym i prywatnym na takie inwestycje, które w założeniu przyczyniają się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Wspiera też inicjatywy prowadzące do ograniczenia zmian klimatycznych.