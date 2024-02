Ulga termomodernizacyjna - kto może skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych, zarówno w zabudowie wolnostojącej, jak i szeregowej, którzy w roku ubiegłym dokonali prac termomodernizacyjnych. Co to znaczy? Termomodernizacja dotyczy wszystkich prac mających na celu zmniejszenie pobierania energii do ogrzania budynku lub wody użytkowej, ale także zmniejszenie strat w lokalnych sieciach ciepłowniczych, zmianę przyłącza energetycznego z lokalnego na centralne, co prowadzi do obniżenia kosztów ogrzewania, a także całkowitej lub częściowej zmianie źródeł energii na odnawialne.