- Nadal rośnie presja migracyjna na granicy. Mamy do czynienia z akcją zorganizowaną przez służby specjalne Rosji i Białorusi. Presja jest coraz silniejsza i bardziej intensywna - przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych i administracji Maciej Wąsik.

Wiceszef resortu zwrócił uwagę, że sytuacja znacząco zmieniła się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. - Dzisiaj każda próba przejścia to jest działanie służb - podkreślił minister.

- Zmienia się charakter przejść, jest więcej agresji w stosunku do polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów. Są butelki, kamienie, konary, strzały z procy . Mieliśmy przedmiot, którego nie znaleźliśmy, wpadł do radiowozu SG prawą szybą, wyleciał lewą. Być może użyto broni pneumatycznej bądź palnej, nie mamy tutaj więcej informacji.

Granica Polska-Białoruś. Wniosek SG o więcej żołnierzy

- Nie będę mówił o szczegółach, bo to sprawy operacyjne straży granicznej. Potrzebujemy dużo większych sił na granicy. Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wystąpił do MON o przesunięcie kolejnego tysiąca żołnierzy na granicę polsko-białoruską - poinformował Wąsik.

Komendant główny SG: Białoruskie służby to grupa przestępcza

Jak stwierdził Tomasz Praga, " reżim po drugiej stronie nie dopuściłby nikogo do przekroczenia granicy, gdyby nie czerpał z tego korzyści ". - Grupy są bardzo agresywne, działają w sposób bardzo zorganizowany - podkreślił.

- W tym roku, do dziś mieliśmy 19 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Ubiegły rok to niecałe 16 tys. - powiedział generał dywizji.

Komendant główny SG przekazał, że w lipcu odnotowano rekordową liczbę prób przekroczenia granicy. - Do Polski próbowały dostać się prawie 4 tys. osób. Takie liczby ostatnio osiągaliśmy wcześniej we wrześniu 2021 roku - zwrócił uwagę Tomasz Praga.

Dowódca Straży Granicznej: Postawiliśmy zarzuty 490 osobom

- W tym roku postawiliśmy zarzuty 490 osobom za to, że próbowały się przedostać w stronę granicy, aby odebrać nielegalnych migrantów. W większości byli to obcokrajowcy, którzy chcieli przerzucić te osoby do Niemiec - powiedział Tomasz Praga.