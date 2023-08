Do upałów dołączają burze. Idzie zmiana w pogodzie

Prognoza pogody na środę. Upalnie we wschodniej Polsce

W zachodniej Polsce burze będą słabsze, do 20 mm, z porywami wiatru do 65 km/h.

W środę będzie upalnie zwłaszcza we wschodniej części kraju. Najcieplej - 33 stopnie Celsjusza - na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu. Z kolei na zachodzie temperatura wyniesie od 25 do 28 stopni Celsjusza. Nad samym morzem ma być chłodniej, ok. 21-23 stopnie C.