Do Polski zbliżają się potężne wichury. Uważaj w sylwestra i Nowy Rok

Koniec 2022 i początek 2023 roku w Polsce kształtować będą układy niskiego ciśnienia oraz fronty atmosferyczne, które dotrą do nas z zachodu. Dlatego pogoda na sylwestra i Nowy Rok to obok niewielkich opadów deszczu wysokie temperatury. Lokalnie będzie bardzo mocno wiało.

Pogoda na sylwestra: Do Polski dotrze ciepłe powietrze

Pogoda na sylwestra będzie determinowana niżem znad Skandynawii oraz ciepłym powietrzem polarno-morskim. To do Polski dotrze z południowego zachodu i wpłynie na wysokie temperatury. Najcieplej ma być w województwie dolnośląskim. W Legnicy słupki rtęci mają podskoczyć do 16°C.

Równie ciepło będzie w pozostałej części kraju. Pogoda na sylwestra to również zapowiedź 15 kresek powyżej zera we Wrocławiu, 14 w Jeleniej Górze, 13 w Opolu i 11 w Katowicach. Nieco chłodniej będzie w Warszawie. W stolicy kraju termometry pokażą 11°C.

Zdjęcie Pogoda na sylwestra i Nowy Rok: ostatni dzień 2022 roku w Warszawie to maksymalnie 11 kresek powyżej zera. / INTERIA.PL

Na południu kraju duże zachmurzenie. W górach należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Turystów spędzających ostatni dzień w roku wysoko w Tatrach przywita śnieg. Sylwester w Zakopanem natomiast to temperatura sięgająca maksymalnie 9°C.

Pogoda na sylwestra: Potężne wichury utrudnią świętowanie

Pogoda na sylwestra to także ostrzeżenia przed silnie wiejącym wiatrem. Silniej powieje w opolskim, śląskim i dolnośląskim. Wiatr będzie miał w porywach do 65 km/h. To w dolinach, bo wysoko w górach wiatr osiągnie 90 km/h. Najmocniej w Sudetach - do 120 km/h.