Długoterminowa pogoda na grudzień. Przed świętami to, na co wszyscy czekamy

Pogoda na grudzień to - jak co roku - ostrzeżenie przed oblodzeniami na drogach i chodnikach. Obok opadów śniegu mieszkańców Polski czekają również opady marznącego deszczu i mżawki. W ostatnim miesiącu roku szczególnie kierowcy muszą uważać na groźne mgły. Nocą i w godzinach porannych lokalnie ograniczą widoczność do 200 m. Jak pogoda czeka nas w grudniu?

Pogoda na grudzień: najzimniej na Suwalszczyźnie

Pogoda na pierwsze dni grudnia to zapowiedź minimalnej temperatury od -7°C na Suwalszczyźnie do 5°C na Dolnym Śląsku. Na południu i południowym wschodzie rozpogodzenia. A już w sobotę 3 grudnia na północy kraju może padać słaby śnieg.

Niedziela 4 grudnia to ponownie zimny poranek na Suwalszczyźnie. Tu słupki rtęci spadną do sześciu kresek poniżej zera. W sporej części kraju należy spodziewać się deszczu ze śniegiem i deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni i północno-wschodni.



Pogoda w grudniu: najcieplej na zachodzie

Średnia temperatura maksymalna w kolejnym tygodniu grudnia utrzyma się w granicach od -4 do 7 stopni Celsjusza. Zachodnia ściana naszego kraju będzie najcieplejsza. Na zachodzie pogoda w grudniu to spadki temperatur, które nocą nie powinny przekroczyć dwóch kresek poniżej zera.

Orientacyjna prognoza na grudzień zakłada również lokalne, ale niewielkie opady śniegu. To na południu, bo w pozostałej części kraju spodziewane są opady deszczu. Tak będzie na przykład 8 grudnia. Wtedy będzie również ciepło, bo słupki rtęci mogą podskoczyć do 7°C

Pogoda na święta Bożego Narodzenia: będzie biało?

Pogoda na grudzień przed świętami to zapowiedź opadów śniegu. Według meteorologów w tych dniach ostatniego miesiąca roku czekają nas te najbardziej obfite. Wstępny charakter danych sugeruje, że w przeważającej części kraju wystąpią opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Zdjęcie Pogoda na święta Bożego Narodzenia: tydzień przed świętami to zapowiedź opadów śniegu / Interia.pl / INTERIA.PL

Czy święta Bożego Narodzenia będą białe? Wiele determinuje region. Na południu kraju, szczególnie w górach, a także na wschodzie, meteorolodzy na 51. tydzień w roku przewidują spadki temperatur do -7°C. Jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, pogoda na święta Bożego Narodzenia zaskoczy utrzymaniem się białego puchu.

Czym zaskoczy pogoda na koniec grudnia?

Pogoda na grudzień to w prognozach spokojne zakończenie 2022 roku. Jak przewidują meteorolodzy, w ostatnim tygodniu utrzyma się średnia miesięczna temperatura. Najzimniej będzie na południu kraju, gdzie termometry pokażą -5°C. Centralna i zachodnia część kraju będzie znacznie cieplejsza z temperaturą w okolicach zera.

Prognozy sugerują, że ostatni tydzień grudnia nie będzie obfitował w duże opady. Na południu kraju narciarze mają cieszyć się z niewielkiej, 15 mm warstwy świeżego puchu. Równie niewielkie lub znikome opady są prognozowane dla pozostałej części kraju.

