W środę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Tylko na południu i południowym zachodzie większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Na północnym wschodzie wystąpi słaba mżawka, okresami marznąca, głównie rano i wieczorem, także słabe opady śniegu. Rano i wieczorem mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, do 4 stopni na zachodzie i nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Pogoda. W górach najzimniej. Uwaga na mgły

Kolejna noc pochmurna, tylko w Karpatach możliwe większe przejaśnienia, bądź okresowe rozpogodzenia. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, okresami marznące. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu i marznące mżawki.

W nocy temperatura minimalna od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do ok. 0 stopni nad morzem. W dolinach podgórskich Karpat do -6 stopni.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich.