Domy do 70 m2 w ostatnim czasie stały się bardzo opłacalną inwestycją. Koszt domu bez pozwolenia wynosi około 150 tysięcy złotych w stanie surowym oraz 350 tysięcy złotych w stanie deweloperskim.

Za projekt domu do 70 m2 trzeba zazwyczaj zapłacić, jednak obecnie istnieje baza z darmowymi projektami domów do 70 m2. Po zapoznaniu się z ofertą na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można pobrać z niej wybrany projekt i rozpocząć budowę wymarzonego, małego domu o niskich kosztach.

Gdzie znaleźć darmowe projekty domów do 70 metrów kwadratowych?

Darmowe projekty domów do 70 m2 można znaleźć na stronie internetowej GUNB. To właśnie tam trafiły prace z konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Na czym polegał ten konkurs?

Konkurs na najlepsze projekty domów do 70 m2 organizowany był dla przyszłych inżynierów budowy i architektów, czyli dla studentów. Wiele młodych osób mogło zdobyć pierwsze doświadczenie w branży.

Darmowe projekty domów do 70 m2 są przyjazne dla klimatu, a także promują rozwiązania proekologiczne w budynkach jednorodzinnych i rekreacyjnych. Wśród darmowych projektów domów do 70m2 znajdziemy zarówno budynki nowoczesne, jak tradycyjne, ale zgodne z wymogami ekologicznymi.

Jak ściągnąć sobie darmowy projekt domu do 70 m2?

Ze strony internetowej GUMB w bardzo prosty sposób możemy ściągnąć darmowy projekt domu do 70 m2. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który zawiera:



imię i nazwisko;

miasto;

kod pocztowy;

ulicę, numer domu i mieszkania;

adres e-mail;

numer telefonu.

Po wypełnieniu niezbędnych danych musimy kliknąć jedną zgodę i granatowy przycisk "prześlij formularz". Właśnie w ten sposób możemy ściągnąć dla siebie darmowy projekt domu do 70 m2, który otrzymamy na podany adres mailowy.



Ile takich projektów jest dostępnych w GUMB?

Na stronie internetowej GUNB znajdują się 73 darmowe projekty domów do 70 m2, które opracowało 25 wykonawców.

Do wyboru są darmowe projekty domów jednorodzinnych i rekreacyjnych do 70 m2. W poszukiwaniu darmowego projektu możemy użyć opcji filtrowania według:

powierzchni;

kondygnacji;

liczby pokoi;

rozwiązań funkcjonalnych (balkon, garaż itd.);

dachu;

typu domu.

Możemy użyć filtra wyszukiwania, który uwzględni materiał, z jakiego chcielibyśmy wykonać dom do 70 m2. Autorzy wykonali jednak darmowe projekty domów do 70 m2 w większości murowanych i drewnianych.

Jakie domy do 70 m2 nagrodzono w konkursie MRiT?

MRiT organizowało konkurs dla trzech kategorii:

projekt modelowego budynku rekreacji indywidualnej;

inżynieria budynków rekreacyjnych;

praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

We wszystkich trzech kategoriach nagrodzone domy do 70 m2 są domami rekreacyjnymi, zaprojektowanymi w stylu bardzo nowoczesnym.

Jeden z nagrodzonych domów do 70 m2, który jest wykonany z dwóch materiałów - drewna i stali. Ten dom do 70 m2 jest podzielony na kondygnację: część dopełniająca jest założeniem budynku, część tarasowa to przedłużenie strefy dziennej parteru.

Projekt domu do 70 m2 został stworzony zgodnie z zasadami proekologii. Budynek jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii. Ma system elektrycznych mat grzewczych oraz ogrzewanie tradycyjne wykorzystujące spalanie drewna.

Zarówno w części sypialnianej, jak i dziennej można wydzielić przestrzeń do pracy. Projekt tego domu do 70 m2 jest funkcjonalny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by postawić dom do 70 m2 na swojej działce?

Nowe przepisy w związku prawa budowlanego weszły w życie 3 stycznia 2022 roku. Dotyczyły one budowy domu do 70 m2 bez pozwolenia. Określają one warunki, jakie trzeba spełniać, aby postawić dom do 70 m2 na swojej działce:

wybudować dom do 70 m 2 może każdy, kto będzie chciał zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe lub rekreacyjne. Nie ma tutaj znaczenia stan cywilny, stan społeczny czy sytuacja rodzinna;

może każdy, kto będzie chciał zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe lub rekreacyjne. Nie ma tutaj znaczenia stan cywilny, stan społeczny czy sytuacja rodzinna; może to zrobić każdy, kto posiada tytuł prawny, czyli w praktyce osoba dysponująca nieruchomością na cele budowalne.

Jeszcze jednym warunkiem do postawienia domu do 70 m2 na swojej działce jest złożenie oświadczeń o odpowiedzialności za budowę, oświadczenia o kompletności dokumentów oraz oświadczenia o inwestycji na własne potrzeby mieszkaniowe.



