"Daleko idąca niegospodarność". NIK o zakupie szczepionek przeciw COVID-19

"Jednoznacznie negatywnie" oceniła NIK nadzór rządu nad tzw. funduszem covidowym. Kontrolerzy uznali ponadto, że Ministerstwo Zdrowia źle oszacowało zapotrzebowanie na szczepionki przeciw koronawirusowi, co doprowadziło do "daleko idącej niegospodarności". Jak przekazał prezes NIK Marian Banaś, wyniki kontroli dotyczących działań państwa podczas pandemii trafiły do CBA.