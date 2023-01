Błaszczak podpisał aneks na dostawę karabinków GROT

Szef MON przypomniał sytuację w Kijowie, kiedy na początku inwazji ludność cywilna otrzymywała broń do walki z okupantem i dodał, że "potrzebujmy znaczącej" liczby karabinów GROT. - To zamówienie, które zatwierdziłem to pierwszy aneks w tym roku. Będą kolejne - zapowiedział. Wszystko po to, żeby w tę broń wyposażyć armię oraz zapełnić nią magazyny.

Karabinek GROT MSBS

W ramach wszystkich umów i aneksów wojsko zakupi w sumie prawie 100 tys. karabinów GROT. 17 tys. zostało już przekazanych armii. Jest to podstawowy karabinek m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej.