Katecheci piszą do prezydenta. Pilnie apelują o interwencję w TK

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji rozporządzenia ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii. Ich zdaniem nowe zaproponowane rozwiązania łamią konstytucję i porządek prawny w Polsce, a także mogą doprowadzić do nagłej utraty pracy przez katechetów.