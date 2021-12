Rządowe rozporządzenia covidowe przewidują, że w zamkniętych pomieszczeniach - takich jak sklepy - trzeba zasłaniać usta i nos maseczką. Mandat za nieprzestrzeganie tej reguły sięga 500 zł, a kto uważa, że otrzymał go niesłusznie, może odwołać się do sądu.

Służby sprawdzą, czy przedsiębiorcy stosują się do wprowadzanych od 15 grudnia niższych limitów klientów m.in. w restauracjach i hotelach.

Do galerii wszedł bez maseczki. Nie chciał podać swoich danych

Mundurowi nie czekają jednak do połowy miesiąca, aby interweniować wobec osób niestosujących się do państwowych wytycznych. Dowodem jest nagranie z Ostrowca Świętokrzyskiego, które pojawiło się m.in. na profilu lokalnych struktur Konfederacji.

10-minutowy film opisano: "Niedziela handlowa i terrorysta bez kagańca. SZOK". Rozpoczyna się, gdy w holu galerii handlowej dwóch policjantów rozmawia z mężczyzną bez założonej maseczki.

Po tym, jak decyduje się zasłonić nią jedynie usta, próbuje odejść, lecz funkcjonariusze przytrzymują go i pytają o dane osobowe. Spotykają się jednak z odmową.

- Proszę mnie puścić! Dziecko mam, 12-latkę, w sklepie - krzyczy mężczyzna, a kobieta przyglądająca się zdarzeniu pyta mundurowych, dlaczego interweniują i czy tamten człowiek "coś zrobił". - Tak - słyszy w odpowiedzi.

Policjanci użyli gazu. "Nie dociskajcie kolanem"

Po chwili zjawia się żona mężczyzny. Oboje tłumaczą, że nie mógł założyć maseczki, ponieważ nie jest w pełni zdrowy i "trudno mu oddychać". Jak twierdzą funkcjonariusze, wcześniej o tym nie informował, jednak przypadkowi świadkowie zapewniają, że było inaczej.

W ciągu kolejnych minut mężczyzna narzeka na ból w klatce piersiowej, odmawia wezwania karetki, sprzecza się z policjantami oraz żąda, by zachowali "dystans społeczny". W międzyczasie inni klienci galerii zarzucają mundurowym, że sami mają niewłaściwie założone maseczki.

Pod koniec nagrania widać, jak czterech funkcjonariuszy powala mężczyznę na podłogę, a żona prosi, by "nie dociskali kolanem" jej męża Mariusza. Ponadto policjanci - po wcześniejszym ostrzeżeniu - używają gazu wobec mężczyzny, a następnie prowadzą go do wyjścia.

Policja: 37-latek nie reagował na polecenia, stawiał bierny opór

Rzeczniczka tamtejszej policji asp. Ewelina Wrzesień potwierdziła polsatnews.pl, że funkcjonariusze w niedzielę interweniowali wobec 37-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Poruszał się po galerii handlowej bez maseczki. Mundurowi podali mu podstawę prawną i faktyczną działań, ale mężczyzna nie chciał podać danych osobowych, nie reagował na polecenia i próbował się oddalić - powiedziała polsatnews.pl.

Jej zdaniem, "gdyby 37-latek postępował zgodnie z poleceniami policjantów, interwencja być może zakończyłaby się inaczej". - Umieszczony w sieci film pokazuje tylko fragment interwencji. Wcześniej funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna nie zasłania nosa i ust. Jego zachowanie wskazywało, że mógł popełnić wykroczenie - wyjaśniała asp. Ewelina Wrzesień.

Rzeczniczka zapytana, czy mundurowi słusznie użyli gazu, odpowiedziała: - 37-latek stawiał bierny opór (po rozpoczęciu działań policjantów - red.). Nie chciał się przemieścić, więc użyto takich środków. Przewieziono go na komisariat, gdzie ustalono jego tożsamość, a następnie zwolniono do domu.

Jak dodała, w ciągu ostatniego weekendu ostrowiecka policja podjęła "kilkadziesiąt interwencji" w podobnych sprawach. - Obsługa punktów handlowych informuje nas, że niektórzy klienci chodzą po obiektach bez maseczek - dodała asp. Wrzesień.

Zamość: Awantura w sklepie. Policjanci użyli paralizatora

Kontrowersje wśród internautów wzbudziła też inna interwencja policji - tym razem z Zamościa. Na Twitterze pojawił się niespełna 2-minutowy filmik, który ma ilustrować sobotnie zdarzenia w centrum handlowym.

Drugie wideo przedstawia awanturę między policjantami a kobietą i mężczyzną. - Przecież założył maseczkę! - wykrzykuje klientka sklepu, a funkcjonariusz używa wówczas gazu.

Chwilę później kobieta popycha policjanta; względem mundurowych padają również obelgi. Z kolei mężczyzna rzuca się na funkcjonariuszy, którzy obalają go, a następnie obezwładniają i siłowo, i przy użyciu paralizatora.

- Zakładaj kajdanki! Leży pan grzecznie - żąda policjant podczas stosowania tasera, a kobiecie mówi: - Dwa razy w twarz od niego dostałem.

Nagranie urywa się, gdy świadkowie interwencji mówią o wzywaniu pogotowia ratunkowego i proszą mundurowych, by "nie razili prądem" mężczyzny.

"Obrażali i wyzywali mundurowych"

Polsatnews.pl nie udało się skontaktować z rzeczniczką zamojskiej policji. Portal chciał zapytać o powody oraz ocenę działań w galerii handlowej. Stanowisko komendy przedstawiono w oświadczeniu.

"Policjant wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, idąc pasażem, zauważyli mężczyznę i towarzyszącą mu kobietę bez założonej maseczki. Zwrócili im uwagę, aby zasłonili usta i nos. Pomimo tego, że nie zostali ukarani mandatem, ani nawet wylegitymowani, zaczęli obrażać i wyzywać mundurowych" - napisała rzeczniczka.

Jak dodała, "mężczyzna założył maseczkę, którą otrzymał od pracownika ochrony sklepu, jednak po wejściu do sklepu w kierunku funkcjonariuszy nadal kierowane były wulgaryzmy".

"W pewnym momencie rodzeństwo widząc oczekujących przed sklepem funkcjonariuszy szybkim krokiem ruszyło w ich kierunku. 32-latek rzucił się na policjanta próbując uderzyć go pięścią w twarz. W wyniku ataku napastnika policjant upadł na bramkę antykradzieżową. W czasie interwencji mundurowy kilkukrotnie został uderzony przez niego w głowę. Ponieważ 32-latek nie chciał się uspokoić i w dalszym ciągu był agresywny, został użyty wobec niego paralizator" - wyjaśniła st. asp. Dorota Krukowska - Bubiło.

Następnie czytamy: "Agresywna wobec mundurowych była również kobieta, która odpychała policjanta, szarpała go utrudniając przeprowadzanie interwencji. Kobieta była nawet siłą odciągana od mundurowego przez innego mężczyznę. Ponieważ prośby o zachowanie zgodne z prawem nie przyniosły rezultatu, wobec agresywnej 32-latki został użyty gaz".

Zamojska policja przekazała, że "agresywne rodzeństwo zostało zatrzymane". "Jak ustalili policjanci, mężczyzna już wcześniej był dwukrotnie notowany w policyjnych kartotekach za znieważenie funkcjonariusza. Całość z przebiegu tej interwencji została zarejestrowana przez monitoring galerii, który został zabezpieczony. Wczoraj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Zebrany w tej sprawie materiał pozwolił przedstawienie im zarzutów" - poinformowała.

St. asp. Dorota Krukowska - Bubiło wyjaśniła, że "odpowiedzą oni za czynną napaść na policjanta i funkcjonariusza Straży Miejskiej, ich znieważenie oraz kierowanie wobec gróźb uszkodzenia ciała i pozbawienia życia w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej".

W poniedziałek sąd zdecyduje, czy wobec 32-latka zastosować tymczasowe aresztowanie, czego chcą prokuratura i policja. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu do 10 lat więzienia.

"Ta interwencja pokazuje z jaką agresją niejednokrotnie spotykają się policjanci podczas swoich zadań. Osoby podatne na niesprawdzone czy wręcz fejkowe informacje pojawiające się w sieci na temat pandemii, często bardzo emocjonalnie reagują najpierw na portalach w internecie a później przenoszą swoje zachowanie w realnym życiu. Apelujemy o rozwagę i zachowanie przyzwoitości bez względu na posiadane poglądy" - napisała rzeczniczka.

Twierdzi, że jest policjantem z nagrania. "Nie chodziło o maseczkę"

W sieci zamieszczono także oświadczenie osoby, która twierdzi, że jest jednym z policjantów widocznych na nagraniu.

"Film, który powstał na interwencji z Galerii Twierdza w Zamościu w dniu 11.12.2021 r. nie wygląda do końca tak jak sobie Państwo to wyobrażają. Podczas przeprowadzania interwencji, którą zapewne widzieliście NIE CHODZIŁO O MASECZKĘ !!! Powtarzam NIE chodziło o MASECZKĘ" - napisano (pisownia oryginalna).

Jak dodano we wpisie, "człowiek widoczny na nagraniu, wobec którego został użyty paralizator przed rozpoczęciem nagrywania, wychodząc ze sklepu zaatakował mnie, uderzając pięścią w twarz. Powód? Chciałem Pana wylegitymować w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem na terenie Galerii".

Osoba zapewniająca, że jest policjantem, dodała: "Z mojego punktu widzenia, nie jest normalnym zachowaniem kiedy to policjant zostaje zaatakowany w związku z tym, iż chciał od mężczyzny wyegzekwować zachowanie zgodne z prawem oraz poddanie się czynności legitymowania, do której funkcjonariusz z mocy ustawy jest uprawniony, a szczególnie w przypadku popełnienia wykroczenia".

"Co do samego zdarzenia, mężczyzna wychodzi ze sklepu uderza mnie pięścią w twarz, następnie zostaje użyty wobec niego paralizator, który nie przynosi zamierzonego celu .... i TU STOP. Tutaj zaczyna się filmik" - podsumowała.

Policja z Zamościa przestrzegała przed kontrolami

Dzień przed interwencją w sklepie w Zamościu, tamtejsza komenda policji informowała o "kontrolach przestrzegania obostrzeń".

"Policjanci z Zamościa cały czas prowadzą wzmożone kontrole w sklepach, galeriach, środkach komunikacji publicznej pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych. Sprawdzają, czy klienci zachowują dystans społeczny oraz stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Policyjne działania wspierają funkcjonariusze zamojskiej Straży Miejskiej" - napisała w internecie st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło.