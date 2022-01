Beata Mazurek: Hej, Czarnek, Ty głuchy jesteś?

Barbara Nowak zapytana na antenie Radia Zet o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - oceniła. Jak dodała, "konsekwencje stosowania tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Wypowiedź kurator wywołała poruszenie w polskiej polityce. Skrytykowali ją m.in. szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek czy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mazurek do Czarnka: Głuchy jesteś?

Europosłanka Beata Mazurek, nawiązując do wszczęcia procedury odwołania ambasadora RP w Czechach za jego wypowiedź dotyczącą sporu o elektrownię Turów, zamieściła na Twitterze wpis skierowany do Czarnka.

"Hej, Czarek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi" - napisała.

- Jesteśmy z Przemysławem z jednego województwa, mówimy sobie po imieniu. Nie będę udawać, że się nie znamy - powiedziała Interii, pytana o formę twitta.

Wpis był komentarzem do poprzedniego, zamieszczonego przez Mazurek wcześniej.

"Premier podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: "Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi". Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?" - podkreśliła europosłanka.

Barbara Nowak się tłumaczy: Nie powinnam mówić o szczepionce

W piątkowe popołudnie Barbara Nowak przyznała, że "mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki".

"Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - dodała Barbara Nowak w swoim wpisie na Twitterze.

- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział w rozmowie z reporterem Polsat News wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski .