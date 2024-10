Tragedia na drodze. Ludzie próbowali pomóc, doszło do potężnej eksplozji

Ponad 100 osób zginęło na skutek wybuchu cysterny z paliwem w Nigerii. Kierowca pojazdu stracił panowanie nad kierownicą, a cysterna przewróciła się. Paliwo zaczęło wyciekać a mieszkańcy rzucili się, by zbierać je do zbiorników. Chwilę później doszło do eksplozji. To nie pierwszy taki przypadek w tym kraju.