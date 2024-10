Niecodzienna wizyta w komendzie. Przyszedł i powiedział, co ma na sumieniu

Karą więzienia zakończyła się nietypowa wizyta na policyjnej komendzie jednego z mieszkańców Piaseczna. Sam zgłosił się do jednostki, by poinformować, że jest poszukiwany. 42-latek w przeszłości dokonał kradzieży i przez lata unikał odpowiedzialności. Jednak nie tylko to miał na sumieniu.