- Muszę w tym momencie przerwać, mamy bardzo ważną rzecz. Mieliśmy do czynienia z rzeczą skandaliczną, która tu się wydarzyła - powiedziała.

KRS: Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała policję

Gdy posłanka KO doszła do głosu, wniosła o przerwę w obradach. - Sędzia Maciej Nawacki powiedział do mnie bardzo znamienne słowa: że wciśnie mi ustawę w gardło. Powiedział to kilkukrotnie w obecności innych osób, które przebywają na sali - wyjaśniała.