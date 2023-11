Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło w poniedziałkowy poranek na alei Szucha .

Inne stanowisko przedstawiło biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie podkreślono, że sędzia Bartłomiej Sochański poddał się badaniu, a to nie wykazało alkoholu w wydychanym powietrzu .

Sędzia Sochański: Mam takie prawo

W rozmowie z "Super Expressem" sędzia Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do sprawy i przyznał, że nie zgodził się na podwójne sprawdzenie stanu trzeźwości . Jak stwierdził - "ma takie prawo".

- Rezultat był "zero" (w pierwszym badaniu - red.). Dopiero, gdy podałem legitymację sędziowską, pan policjant zarządził kolejne badanie, wyciągając kolejny alkomat. Powiedziałem, że dziękuję bardzo, skorzystam ze swojego immunitetu. Jestem pewien, że jestem absolutnie trzeźwy, nic nie piłem, nie ma co do tego wątpliwości - wyjaśnił.