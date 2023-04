Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS.

Prezydent Duda podkreślał, że zbrodnia została wykonana na zlecenie najwyższych sowieckich władz w sposób "metodyczny, w sposób niezwykle sprawny i brutalny, bez żadnych reguł".

- To był po prostu zwykły, brutalny mord. Wprost to zbrodnia ludobójstwa. W istocie chodziło o wymordowanie polskiej elity, polskiej inteligencji - dodawał Andrzej Duda.

Przypomniał, że sowieci po ujawnieniu zbrodni utrzymywali, że stoją za nią hitlerowskie Niemcy. - Zbrodnie ujawnili rzeczywiście hitlerowscy Niemcy, którzy te doły śmierci, w których spoczywali polscy oficerowie, polscy funkcjonariusze ujawnili światu - mówił, dodając, że Polacy pamiętają o członkach rodzin zamordowanych, którzy przez lata "walczyli o prawdę".

Decyzję podjęły najwyższe władze

Decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Staszkowie podjęło 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) - Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Decyzja dotyczyła również polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP.

W wyniku decyzji zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli - głównie oficerów Wojska Polskiego i innych formacji mundurowych.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tysiące ciał

O odnalezieniu zwłok poinformowała 11 kwietnia 1943 r. niemiecka agencja prasowa Transocean. Na terenach koło Katynia, na terenie lasu Kozie Góry ujawniono ok. 3 tys. ciał polskich oficerów wziętych do niewoli przez sowietów we wrześniu i w październiku 1939 r. Był to początek gigantycznej niemieckiej akcji propagandowej, której celem było rozbicie sojuszu ZSRS i państw zachodnich oraz przekonanie Polaków o bezsensowności walki po ich stronie.

Dwa dni później w siedzibie niemieckiego MSZ odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której ujawniono pierwsze szczegóły prowadzonych prac ekshumacyjnych, w tym nazwiska niektórych zamordowanych.

"Rosjanie dopiero w kwietniu 1990 r. uznali swoją odpowiedzialność za zbrodnię. W roku 1992, na polecenie ówczesnego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna strona polska otrzymała kopie dokumentów dotyczących zbrodni, w tym wspomnianej tajnej decyzji politbiura z 5 marca 1940 r." - przypomina IPN.

Rosja wszczęła śledztwo, które zakończono jednak w 2005 r.. Uznano, że mord na polskich jeńcach nie był ludobójstwem, lecz "zwykłym" przestępstwem, które uległo przedawnieniu.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony 14 listopada 2007 r. uchwałą Sejmu RP.