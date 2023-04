Zbrodnia z 13 kwietnia 1945 r. Ponad tysiąc więźniów zapędzono do stodoły

Na początku kwietnia 1945 roku, w związku ze zbliżaniem się wojsk amerykańskich, dowództwo SS nakazało ewakuację z kilku podobozów, należących do KL Mittelbau-Dora, do głównych obozów. Więźniowie mieli być transportowani koleją lub pieszo. Podczas ewakuacji niemal trzy tysiące osób, które transportowane były koleją, utknęło z powodu zniszczenia trakcji w rejonie Gardelegen. To tam w nocy z 13 na 14 kwietnia ponad tysiąc więźniów zostało zapędzonych do stodoły. Zabarykadowano drzwi, podpalono budynek, a do środka wrzucono granaty.

SS-mani mieli zamiar zatarcia śladów następnego dnia, jednak amerykańskie wojska, które wkroczyły do Gardelegen, już 15 kwietnia odkryły na miejscu zgliszcza oraz zwłoki 1016 więźniów. Stan, w jakim znajdowały się ciała, uniemożliwił identyfikację większości ofiar - udało się to jedynie w czterech przypadkach. Aliantom udało się natomiast ustalić narodowość 186 ofiar, spośród których większość stanowili Polacy.