Podczas wystąpienia na gali 35-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prezydent Andrzej Duda zwrócił się do harcerzy. Podziękował im za wieloletnią służbę i za to, że "są zawsze wtedy, gdy potrzeba, i tam, gdzie potrzeba. Zwrócił także szczególną uwagę na ich zaangażowanie w miejscach, gdzie wykonywano "bardzo trudną służbę".

Zgromadzonym szczególnie dziękował za przeprowadzenie ZHR przez "bardzo trudne lata przełomu ustrojowego, przede wszystkim trudny początek lat 90". Zwracając się do czynnych harcerzy, życzył im, aby potrafili wziąć odpowiedzialność za organizację i wychowanie młodzieży .

Prezydent na gali 35-lecia ZHR. Zwrócił się do harcerzy

Andrzej Duda zwrócił uwagę jak dużą rolę w wychowaniu dzieci pełni harcerstwo. Nawiązał także do przeszłości Polski .

- To jest niezwykle ważna dla Rzeczypospolitej misja. "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". I to jest 100 proc. prawdy, dokładnie takie będą Rzeczypospolite. A jak chowanie będzie złe, to nie będzie Rzeczypospolitej.