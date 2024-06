Alert RCB dla dwóch województw. Chodzi o sytuację na granicy

"Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach" - alert o takiej treści został rozesłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców na terenie części województw podlaskiego i lubelskiego.