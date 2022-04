W kopalni uwięzionych zostało 10 górników. Wiceprezes JSW Edward Paździorko przekazał, że udało się dotrzeć do czterech z nich. - Dotarliśmy do czterech naszych górników. Jednego z nich próbował zastęp wytransportować, natomiast załadowali go na nosze z uwagi na pewne wyczerpanie tych ratowników i kończący się tlen. Zostali wycofani i pójdzie następny zastęp - mówił.

- Ci pracownicy nie dają oznak życia - powiedział już po briefingu dyrektor ds. pracy w kopalni Marcin Gołębiowski. Chwilę wcześniej o zlokalizowaniu górników zostały powiadomione ich rodziny, które są na terenie kopalni.

Wstrząs w "Zofiówce"

Do wstrząsu w kopalni Borynia-Zofiówka doszło w sobotę o 3:40 w przodku D4a na poziomie 900 m. - Nie było pożaru ani wybuchu metanu, był wyciek metanu - podkreślił na antenie Polsat News rzecznik JSW Sławomir Starzyński.

- Po drodze koncentracja metanu jest na tyle duża, że trzeba będzie wchodzić stopniowo, poprawiać tę wentylację - przekazał wcześniej Edward Paździorko. - Na dole mamy już 12 zastępów, dwa są w drodze - dodał.

Jak wynika z sobotniego porannego komunikatu działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, energia wstrząsu wysokoenergetycznego wyniosła 1x10 do 6 dżula. Odpowiada to magnitudzie 2,21 w skali Richtera.