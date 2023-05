W tekście Włodkowskiej pojawiają się też relacje osób, które zdecydowały się na rozmowę pod nazwiskiem. Jednym z takich rozmówców jest Jan Rakoczy, który w "Press" pracował między 2018 a 2021 rokiem. "W marcu 2020 zdegradował mnie, bo nie chciałem grillować dziennikarzy, którzy z powodu pandemii utknęli na sponsorowanym wyjeździe w Hiszpanii. Po pewnym czasie znów się spięliśmy. Zadzwonił wieczorem, popłynął. Wyzywał mnie, żebym nie myślał, że 'skoro mnie jeszcze nie wyp*****lił, to tego nie zrobi'. Rozłączyłem się. Znów zadzwonił i ponownie zagroził, że mnie 'wyp*****li'" - czytamy.

"Press" a Andrzej Skworz. Zastrzeżenia ws. etyki dziennikarskiej

Po publikacji artykułu w sprawie redaktora naczelnego "Press" pojawiły się też doniesienia o problemach związanych z etyką zawodową. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik zamieścił na Twitterze wpis, do którego dołączył screen swojej odpowiedzi na "wytyczne", jakie miał otrzymać przed przeprowadzeniem wywiadu z Dominiką Długosz. Słowik wyraził w swojej wiadomości wątpliwość, czy połowa pytań do rozmówczyni powinna dotyczyć jej współpracy z Polsatem i Dorotą Gawryluk.

"Potem od kilku osób usłyszałem, że podobno 'jestem trudny we współpracy' i 'narażam na kłopoty'" - napisał na Twitterze.

Wątpliwości dotyczące tej natury pojawiły się także w samym tekście Włodkowskiej. Przeczytać możemy m.in. relację dziennikarki, która w "Press" przepracowała trzy miesiące. W jej opinii Andrzej Skworz miał oczekiwać artykułów z wypowiedziami, potwierdzającymi wskazaną im wcześniej tezę. Gdy działo się inaczej, redaktor naczelny miał reagować agresją słowną.

"O godzinie 20, kiedy pakowaliśmy się już do domów, zmieszał mnie z błotem. Popłakałam się. Potem miał pretensje, że nikt go nie uprzedził o mojej 'cienkiej skórze'. Nie jestem delikatna. To jego agresja mnie zmiotła" - czytamy.