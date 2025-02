Świadczenie 800 plus to rozszerzenie programu 500 plus, które wprowadzone zostało jeszcze w 2016 roku. Jego zadaniem jest wspieranie polskich rodzin. W ramach świadczenia pieniądze trafiają na konta rodzin co miesiąc - na każde dziecko, bez względu na dochody.

Od początku 2024 roku świadczenie zostało podniesione z 500 do 800 zł. Choć w 2025 roku program nie jest zagrożony, to mogą czekać go zmiany. Te objęły już dzieci ukraińskich uchodźców. Reklama

Komu nie przysługuje 800 plus?

Świadczenie trafia na konta rodziców bez względu na dochody, jednak pieniądze w ramach 800 plus nie zawsze są wypłacane. Po pierwsze, program trwa do 18. roku życia dziecka, dlatego rodzice, których dzieci ukończyły 18 lat, nie otrzymają pieniędzy.

Komu nie przysługuje 800 plus? Kwota nie zostanie wypłacona, jeśli dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej lub aresztu. Chodzi o miejsca, w których dziecko ma zapewnione bezpłatne i pełne utrzymanie.

Ze świadczenia nie mogą skorzystać rodziny mieszkające poza Polską, których centrum interesów życiowych jest w innym kraju. Nie zostanie przyznane, jeśli rodzicom przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze. Pieniądze ze świadczenia nie będą wypłacane także wtedy, kiedy niepełnoletnie dziecko zostanie rodzicem i samo zacznie pobierać świadczenie na swoje dziecko. Choć takie sytuacje zdarzają się rzadko, to 800 plus nie przysługuje także wtedy, gdy niepełnoletnie dziecko ożeni się lub wyjdzie za mąż. Pieniędzy z programu, które kosztuje rocznie podatników ponad 70 mld złotych, nie otrzyma rodzic, który nie złoży wniosku o przyznanie świadczenia. Reklama

800 plus nie przysługuje w pełnej kwocie, jeśli rodzice po rozwodzie, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował, że w takich sytuacji świadczenie 800 plus dzielone jest na pół. W praktyce na dziecko wypłacone zostaje 800 zł, ale opiekunowie dostają po 400 zł. Zdarza się bowiem, że rodzice lub opiekunowie składają po kilka wniosków na to samo dziecko. Wtedy, do momentu wyjaśnienia sprawy, ani złotówka nie zostaje wysłana z 800 plus.

Kiedy można utracić świadczenie 800 plus?

Świadczenie 800 plus jest przyznawane po złożeniu wniosku drogą elektroniczną. Przyznawane jest na tak zwane okresy świadczeniowe, które trwają od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Dlatego też, aby przedłużyć okres otrzymywania świadczenia, każdego roku należy składać nowy wniosek.

Kiedy można utracić świadczenie 800 plus? Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2025 r. Składając dokument w tym terminie, zapewnimy sobie ciągłość wypłat. Jeśli nie, scenariuszy otrzymania świadczenia jest kilka. Reklama

Po pierwsze, spóźnienie nie oznacza z automatu utraty środków. Wniosek o 800 plus złożony w terminie od 1 do 31 maja 2025 r. oznacza, że rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2025 r., z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca 2025 r., świadczenie zostanie wypłacone do 31 sierpnia 2025 r. z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Utrata 800 plus może nastąpić, jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca. Wtedy rodzice mogą stracić pieniądze z programu 800 plus za wcześniejsze miesiące. To dość spora suma, która może sięgnąć kilku tysięcy złotych, dlatego warto przestrzegać terminów złożenia wniosku o 800 plus.

800 plus a obowiązek szkolny: Nowa zasada powiązania świadczenia

We wrześniu 2024 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania 800 plus. Dotyczą one mieszkających w naszym kraju dzieci z Ukrainy. Te, aby utrzymać prawo do pobierania świadczenia zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązek w polskiej szkole oznacza, że dzieci z Ukrainy muszą być objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej lub obowiązkiem szkolnym w szkole ponadpodstawowej. Reklama

Wyjątek od tej zasady ustalono na rok szkolny 2024/2025 i uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w ukraińskim systemie oświaty mogą kontynuować tak rozpoczętą naukę bez utraty 800 plus.

Od początku września około 20 tys. ukraińskich dzieci nie pojawiło się w polskich szkołach. Tym samym ich rodzice utracili prawo do pobierania 800 plus. Tylko do połowy ubiegłego roku świadczenie 800 plus pobierało blisko 347 tys. dzieci z Ukrainy. Rok wcześniej świadczenie otrzymywało ponad 322 tys. dzieci uchodźców.

Ograniczenia w programie 800 plus mogą być jeszcze większe, a wszystko za sprawą nadchodzących wyborów prezydenckich 2025. Kolejni kandydaci zapowiadają zmiany w przyznawaniu 800 plus dla Ukraińców. Coraz bardziej możliwe wydaje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą świadczenie będą otrzymywać ci obywatele Ukrainy, którzy będą pracować, mieszkać i płacić podatki w naszym kraju.