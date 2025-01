Kwota ulegnie zwiększeniu w następnych godzinach oraz po zakończeniu licytacji w sieci. Przypomnijmy, do akcji włączyli się politycy . Spinki do mankietów, kaszubskie śniadanie czy strój wieczorowy z szafy pierwszej damy - to tylko część rzeczy, które można wylicytować.

WOŚP. Zbierają pieniądze na leczenie nowotworów

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.