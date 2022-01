Jak poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców, od lipca 2021 r. zauważalny jest wyraźny wzrost liczby składanych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Znacząca część tych spraw dotyczy obywateli Iraku.

- Do środy Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec 269 Irakijczyków, którzy złożyli wnioski uchodźcze od początku lipca ubiegłego roku. Dotychczas nikt z tej grupy nie spełniał warunków przyznania ochrony międzynarodowej. W związku z tym 246 osób otrzymało decyzje negatywne - powiedział Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dodał, że postępowania dotyczące 23 osób zakończyły się umorzeniem. - Sprawy są umarzane najczęściej w sytuacji, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem decyzji merytorycznej - zaznaczył rzecznik UdSC.

Status uchodźcy - komu? w jakich okolicznościach?

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomniał ponadto, że cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania z wyżywieniem w ośrodku dla cudzoziemców, opiekę medyczną, naukę języka polskiego lub wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pobytu w kraju.