Zaginął w drodze ze szkoły. Chłopca w spektrum autyzmu uratowała policjantka

Oprac.: Dawid Skrzypiński WIADOMOŚCI LOKALNE

Aspirant Renata Piech z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przyczyniła się do odnalezienia zaginionego chłopca w spektrum autyzmu. Dyspozytorka umiejętnie podtrzymywała konwersacje z chłopcem, ustaliła jego położenie i wysłała tam radiowóz. Wdzięczni rodzice wysłali do Komendanta Miejskiej Policji we Wrocławiu list z podziękowaniami. Policjantka tłumaczy, że kierowała się chęcią pomocy i intuicją.

Zdjęcie Aspirant Renata Piech pomogła chłopcu w spektrum autyzmu / Policja Dolnośląska / facebook.com