Ogrzewasz dom gazem? To wsparcie jest dla ciebie. Jak z niego skorzystać?

Spis treści: 01 Wsparcie dla ogrzewających dom gazem w 2023 roku. Ceny maksymalne

02 Dodatek do gazu 2023, czyli zwrot VAT. Dla kogo takie rozwiązanie?

03 Wniosek o dodatek do gazu - gdzie i kiedy go złożyć?

Wsparcie dla ogrzewających dom gazem w 2023 roku. Ceny maksymalne

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została przyjęta przez Sejm i 20 grudnia 2022 roku podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.



Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w roku 2023 sprzedawcy gazu mają obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej za gaz w wysokości 200,17 zł/MWh. Odbiorcy indywidualni mogą zatem liczyć na zamrożenie cen gazu na poziomie z 2022 roku.



Od stycznia 2023 roku VAT na gaz powrócił do poprzedniej stawki, choć w roku 2022 wynosił 0 proc. Wzrost do poziomu sprzed wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej oznacza, że VAT na gaz ziemny w 2023 roku wynosi 23 proc. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zapłacą więcej. Przygotowano specjalne rozwiązania dla najuboższych odbiorców paliw gazowych.

Reklama

Czytaj również: Tak będą wyglądały rachunki za gaz w 2023 roku. Kto dostanie dodatek do gazu?



Tak zwany dodatek do gazu to pomysł na wsparcie gospodarstw domowych, które wykorzystują gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeń. Nie chodzi tu jednak o wypłatę środków pieniężnych, lecz możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz.

Kto może ubiegać się o dodatek gazowy w takiej formie? Ustalono próg dochodowy, który ma taką samą wysokość jak w przypadku dodatku osłonowego. Wynosi:

2100 złotych dla gospodarstw jednoosobowych

1500 złotych na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj też: Świadczenia na dzieci w 2023 roku to nawet kilkaset zł więcej miesięcznie. Na co zwrócić uwagę?

Spełnienie warunku dochodowego nie wystarczy, by otrzymać zwrot VAT za gaz. Mogą na to liczyć osoby, które poprawnie wypełniły deklarację CEEB. Obowiązek jej wypełnienia ciąży na każdym właścicielu czy zarządcy budynku lub lokalu. CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

By otrzymać dodatek gazowy, trzeba też złożyć odpowiedni wniosek. Należy to zrobić w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Zwrot VAT ma być rozliczany przez samorządy. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.