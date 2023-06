Wrocław: Kolizja tramwaju z kosiarką. Utrudnienia w ruchu

Oprac.: Paulina Sowa Dolnośląskie

We Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej doszło w poniedziałek do zderzenia tramwaju z kosiarką do trawy. Wystąpiły utrudnienia w ruchu. Operator kosiarki doznał lekkich obrażeń, nikt z pasażerów nie został ranny.

Zdjęcie Kolizja tramwaju z kosiarką w Warszawie / Bartlomiej Magierowski/facebook.com/wroclawzachodni / East News