Biuro prasowe Sądu Okręgowego poinformowało w komunikacie, że w poniedziałek Katarzyna Ż. została skazana wyrokiem w I instancji, który jeszcze nie jest prawomocny.

Znieważyła naród polski oraz Polaków

"Była oskarżona o to, że w nieustalonym dniu 2020 roku, ale nie później jednak niż 12 sierpnia 2020 roku we Wrocławiu, publicznie znieważyła naród polski oraz Polaków z powodu ich przynależności narodowej poprzez umieszczenie na portalu internetowym facebook swojego nagrania audiowizualnego zawierającego słowa powszechnie uznane za obraźliwe kierowane do narodu polskiego i Polaków oraz publicznie pochwalała zabijanie ludzi przez Adolfa Hitlera poprzez wypowiadanie w nagraniu treści afirmujące popełnienie przestępstwa pozbawiania życia człowieka" - napisano w komunikacie.

Sąd uznał oskarżoną za winną i wymierzył jej karę grzywny w wysokości dwustu stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł.

Dodatkowo sąd orzekł środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej prowadzonej dla Sądu Okręgowego we Wrocławiu przez okres dwóch miesięcy.