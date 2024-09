Z ulicy Nowohuckiej trzeba skręcić w prawo i pokonać kilkaset metrów, aby dotrzeć do wału przeciwpowodziowego. Chroni on okoliczne tereny przed zalaniem. W maju 2010 r. ziemia nie wytrzymała, zapadła się i zaczęła zalewać ulice Krakowa. Pod wodą znalazły się ogródki działkowe, okoliczne firmy, Wojewódzka Baza Przeciwpowodziowa, okoliczne ulice. Kilkaset osób zostało ewakuowanych.

To samo miejsce, 14 lat później, we wrześniu 2024 r. wygląda zupełnie inaczej. Przy ulicy na Zakolu Wisły powstały bloki. Liczą kilka pięter, z tych na samej górze rozciąga się panorama na przepływającą tuż obok Wisłę. Jeśli ktoś chce tu zamieszkać, musi zapłacić około 16 tys. za metr kwadratowy.

Powódź. Nie myślą o niej ani ludzie, ani samorządy

Powódź 2024. Zmiany to "wieloletni proces"

- Ta powódź jest dla nas lekcją, że na terenach zalewowych nie należy lokować infrastruktury krytycznej jak chociażby szpitale czy komisariaty policji. Ale to dotyczy też obiektów mieszkalnych czy obiektów użyteczności publicznej - nie należy ich stawiać na terenach zalewowych. Wszystkie naruszone w trakcie tej powodzi budynki, także budynki do rozbiórki, nie powinny być odbudowywane w obecnych lokalizacjach. Powódź daje okazję do przemyślenia zagospodarowania przestrzennego miasta tak, żeby było ono funkcjonalne i przede wszystkim bezpieczne. Warto z tej okazji skorzystać - mówi w rozmowie z Interią dr inż. Izabela Godyń, ekspertka od gospodarki wodnej z Politechniki Krakowskiej.

- Mamy w Polsce bardzo dużo terenów zalewowych zabudowanych, właśnie z powodu tego, że wychodzimy z założenia, że taka wielka powódź to raz na 100 lat i nam się to już nie przytrafi. Tak to się określa w dokumentach planistycznych, że to jest powódź 50- czy 100-lecia, ale to wcale nie oznacza, że ona zdarza się co 50 czy 100 lat - prof. Agata Twardoch, architektka i urbanistka z Politechniki Śląśkiej.