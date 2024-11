Jerzmanice-Zdrój. Pobity przez wychowawcę nastolatek walczy o życie

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała, że podejrzany Jacek T. usłyszał zarzuty znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności. Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do usiłowania pozbawienia się życia. - Grozi za to surowa kara od dwóch do 15 lat więzienia , ponieważ sprawa dotyczy małoletniego - dodała Łukasiewicz.

- Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia - powiedziała prokurator. Dodała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu.

Zarzuty dla wychowawcy. Jest wniosek o tymczasowy areszt

Wiceminister dodała, że dla resortu absolutnie priorytetowa sprawa to bezpieczeństwo tej jednostki, dlatego zapewniliśmy od razu wsparcie psychologiczne. - Z innej naszej placówki przysłaliśmy zespół psychologów, którzy pracują tutaj z chłopcami cały czas. To są bardzo trudne rozmowy wszyscy muszą to przepracować, my musimy to wsparcie zapewnić. To jest dla nas absolutnym priorytetem - podsumowała.