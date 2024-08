O sprawie jako pierwszy poinformował serwis myglogow.pl, któremu udało się dotrzeć do ofiary 35-letniego mężczyzny. O pięć lat młodsza Małgorzata z Leszna poznała swojego przyszłego kata przez internet. Mateusz J. pochodził ze wsi Gaiki, gdzie mieszkał w posesji swoich rodziców. To właśnie tam między 1 stycznia 2019 a 28 sierpnia 2024 r. miało dochodzić do regularnego znęcania się nad kobietą.