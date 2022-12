Policjanci z komisariatu w Chojnowie interweniowali w sprawie dwóch nietrzeźwych matek, które zajmowały się dziećmi. Pierwsze zgłoszenie funkcjonariusze otrzymali około godz. 8 rano, dotyczyło ono 35-latki zajmującej się trzyletnim synem. Po przebadaniu kobiety alkomatem okazało się, że ma ona w organizmie blisko trzy promile alkoholu. W związku z tym, jak czytamy w policyjnym komunikacie, dziecko zostało oddane pod opiekę ojcu.

Do kolejnej interwencji doszło około godz. 19.30. Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań - również w Chojnowie - ma miejsce podobna sytuacja. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze przebadali 37-latkę alkomatem, który wykazał, że kobieta zajmująca się dwójką dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat, podobnie jak w przypadku pierwszego zgłoszenia, ma blisko trzy promile w organizmie.

"Na szczęście w obu przypadkach dzieciom nic się nie stało i zostały przekazane pod opiekę najbliższych. Funkcjonariusze ustalają teraz wszystkie okoliczności tych zdarzeń. O dalszym losie kobiet zdecyduje sąd" - zaznacza Policja Dolnośląska w komunikacie.

Nietrzeźwi opiekunowie. Policja apeluje

Problem nietrzeźwych dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi jest powszechny. Funkcjonariusze apelują więc do rodziców i opiekunów - "szczególnie teraz w okresie świątecznym o zachowanie trzeźwości oraz zdrowego rozsądku" - dodano. Co więcej, policja przypomina, że za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może grozić kara nawet do pięciu lat więzienia.