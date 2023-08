Na jednej z wrocławskich pływalni doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Paraolimpijczyk, który udał się tam na trening, dostał zawału serca i nieprzytomny opadł na dno. Mężczyzna miał spędzić pod wodą kilka minut. Media informują, że to nie ratownicy, a jedna z osób korzystających z basenu zauważyła, co się dzieje. W sprawie prowadzone jest postępowanie - potwierdza Interii wrocławska policja.