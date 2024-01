Dziennikarz w kilkunastominutowym nagraniu informował o tym, że na terenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w godzinach pracy, działa autokomis. Prowadzić miał go szef kierowców prezydenta tego miasta - Jacka Sutryka .

Wrocław: Na terenie urzędu miał działać autokomis. W sprzedaży auta o wartości 350 tys. zł

Choć w momencie bezpośredniego spotkania "pan Przemek" nie chciał ujawnić szczegółów na temat sprzedaży aut, w prowadzonej wcześniej rozmowie telefonicznej gotów był udzielić więcej informacji. Podobnie sytuacja wyglądała wcześniej, kiedy to udało się zarejestrować nagranie, na którym mężczyzna mówi o samochodach dostępnych do sprzedaży, podając także ich ceny. Spotkanie to miało miejsce w grudniu, w czasie godzin otwarcia urzędu.