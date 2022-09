Zdziwisz się, kiedy jest pierwszy dzień jesieni. Już się rozpoczęła

Jesień w Polsce to umiarkowane temperatury powietrza z malejącą średnią dobową i czas, kiedy dochodzi do stosunkowo dużych w skali roku opadów atmosferycznych. Właściwa jesień to okres przechodzenia w spoczynek zimowy drzew, objawiający się żółknięciem liści. Kiedy jest pierwszy dzień jesieni?

Kiedy zaczyna się jesień 2022? Meteorologiczna już trwa

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni? Odpowiedź zależy od tego, o jakiej jesieni mówimy. Okazuje się, że tych jest aż cztery. Pierwsza z nich to jesień meteorologiczna, która rozpoczęła się 1 września. Czym się charakteryzuje i dlaczego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego?



Pierwszy dzień jesieni meteorologicznej służy meteorologom i klimatologom. Ci mogą porównywać dane statystyczne i na przykład obliczać średnie temperatury. To czas, kiedy występują coraz większe dobowe wahania temperatury, przybywa chłodnych, mglistych i deszczowych dni. Pojawiają się pierwsze przymrozki, a nawet opady śniegu.

Jesień meteorologiczna, w przeciwieństwie do astronomicznej, nie jest ruchoma i zaczyna się zawsze o tej samej porze i co roku trwa do 30 listopada. To na półkuli północnej, bo na południowej pierwszy dzień jesieni meteorologicznej zaczyna się 1 marca, a kończy 31 maja.

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni? Astronomiczna i kalendarzowa

Kiedy zaczyna się jesień 2022? W tym roku zarówno astronomiczna, jak i kalendarzowa jesień rozpoczynają się 23 września. Podobnie jak w przypadku kalendarzowego lata, data kalendarzowej jesieni jest niezmienna. Za pierwszy dzień jesieni uznaje się właśnie 23 września.

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni astronomicznej? Warto wiedzieć, że jej termin jest zmienny i zależy od momentów górowania Słońca w zenicie. W przypadku jesieni mowa o górowaniu Słońca nad równikiem. Moment ten wyznacza też równonoc jesienną.

Jesień astronomiczna związana jest z wędrówką Ziemi wokół Słońca. W okolicach 22 lub 23 września Ziemia przechodzi przez punkt Wagi i od tego momentu przez kolejne sześć miesięcy półkula południowa będzie dostawała więcej promieni słonecznych od północnej.

Kiedy jest pierwszy dzień jesieni? Astronomiczna rozpoczyna się w piątek 23 września o godzinie 3:03 nad ranem. Astronomiczna jesień potrwa do momentu przesilenia zimowego, czyli do 21 grudnia, gdy rozpocznie się astronomiczna zima.

Kiedy zaczyna się jesień? Fenologiczne pory roku

Obok trzech powyższych mamy jeszcze jesień fenologiczną. Ta wyznaczana jest tym, co dzieje się w przyrodzie i jej termin określa rozwój roślin, kwitnienie czy zrzucanie liści. To właśnie te zjawiska nazywane są pojawami fenologicznymi.

Jesień fenologiczna jest zmienna, bo na jej początek i zakończenie mają wpływ warunki pogodowe. Kiedy jest pierwszy dzień jesieni fenologicznej? Ta obejmuje okres od początku października do połowy listopada.

Jest to czas, kiedy kwitną wrzosy i zimowit jesienny, a jednocześnie dojrzewają owoce kasztanowca, ligustru, jabłoni, gruszy oraz śliwy.

